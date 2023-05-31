رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة حظر تجول ليلي في بورتسودان
دخلت مذيعة قناة العربية سارة دندراوي في نوبة ضحك مفاجئة، على الهواء مباشرة، خلال حديثها مع مسؤول عن استغلال المخلوقات البحرية في الاستخبارات.
وتناولت حلقة برنامج تفاعلكم استغلال الدلافين في التجسس والاستخبارات، فيما أعربت دندراوي عن استغرابها للأمر.
وأفاد الضيف خلال المداخلة بأن تسخير الحيتان علم قائم بذاته، واستطاعت أجهزة الاستخبارات من تطويع الحيتان والدلافين والطيور أيضًا وتدريبها للقيام بمهام تجسسية وأيضًا مهام انتحارية.
وقد شوهد حوت بالقرب من السواحل السويدية، وثارت اتهامات بأنه مبعوث من قبل الاستخبارات الروسية من أجل التجسس، خاصة وأنه تجسس قبل سنوات على النرويج.
#تفاعلكم | صدق أو لا تصدق.. المخلوقات البحرية عملاء استخبارات 🐋👀 😂 pic.twitter.com/S3G2GFR1DQ
— العربية – #تفاعلكم (@tafa3olcom) May 30, 2023