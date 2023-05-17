نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال

تحدث المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن أسباب تعادل فريقه مع نادي الهلال بنتيجة 2/ 2 أمس في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال نونو سانتو بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: “مباراة صعبة كما توقعنا.. وبدأنا جيدًا وكانت هناك لحظات كثيره في المباراة كنّا الأفضل.. ولم تكن لدينا لحظات صعبة سواء لحظة تسجيل الهدف علينا”.

ضغط متواصل من الهلال

وأضاف: “لعبنا بإنضباط تكتيكي في الشوط الثاني، لكن الهلال ضغط على مرمانا بشكل أكبر وتمكن من تسجيل هدف التعادل”.

وتابع: “فريقي باستطاعته اللعب بأكثر من تكتيك، ولعبنا المباراة الماضية بنفس التكتيك وانتصرنا واليوم أيضًا سجلنا، وأنا لا أفكر بالخصم اللعب بالشكل الأفضل لفريقي”.

وواصل: “خروج كورنادو وحمدالله لم يؤثر على أدائنا، أزرق الرياض، لديه خيارات كثيرة من ناحية اللاعبين، وكون أنه أشرك لاعبين لا يلعبون بشكل أساسي في المعتاد هذا لا يهمنا، مبدئي التفكير فقط في فريقي”.

وعن إهدار الفرص، قال نونو سانتو: “لم نبالغ في الدفاع الشوط الثاني، بل العكس وصلنا لمرمى الهلال وأتيحت لنا فرص عديدة لمضاعفة النتيجة، كرة القدم بسيطة وهي في حالتين، معك الكورة وبدون الكرة، طبيعي حينما تكن لديك الكرة تهاجم وبدونها تدافع، واليوم تحصلنا على فرص كثيرة ولم نستغلها ولهذا دفعنا الثمن”.