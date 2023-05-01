نونو سانتو وباتنا والعقيدي الأفضل لشهر إبريل

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حصد المدير الفني لفريق الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، جائزة الأفضل في دوري روشن السعودي لشهر إبريل، عن الجولات 22، 23 و24.
وكشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن فوز نونو سانتو جائزة أفضل مدرب في شهر إبريل الماضي، بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحفاظه على الصدارة.
وخطفت كتيبة نونو سانتو الأنظار في شهر إبريل، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، ثم كسب الوحدة بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتجاوز الشباب بالنتيجة ذاتها.
وتوج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا في التتويج بجائزة أفضل لاعب عن شهر إبريل، فيما نال زميله فراس البريكان جائزة أفضل لاعب واعد.
وواصل حارس المرمى نواف العقيدي، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ليحصد جائزة أفضل حارس.
ويتولى اختيار المتوجين بالأفضل، الفريق الفني بالرابطة الذي يضم الخبراء الفنيين: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيدالله العيسى. ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة “أوبتا” الشريك الإحصائي للرابطة.