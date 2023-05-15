نونو سانتو يطلب الرحيل عن الاتحاد!

يبدو أن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، قد اقترب من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نونو سانتو يرغب بالرحيل

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم الاثنين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نونو سانتو يرغب في الرحيل.

وشدد على أن نونو سانتو طلب من إدارة الاتحاد إنهاء عقده، نظرًا لاهتمام عدد من الفرق الأوروبية بالتعاقد معه، ويريد انتهاز هذه الفرصة، مضيفًا: “يعمل وكيله مع النادي على حسم اتفاق رحيله بالتراضي بعد نهاية الموسم”.

الاتحاد يتألق

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع نونو سانتو في الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل لنصف نهائي كأس الملك.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث ينفرد بصدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، من الفوز في 19 مباراة والتعادل 5 مرات وخسر مواجهتين فقط.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز بلقب دوري روشن السعودي، الأمر الذي يضمن له المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الرياض نهاية العام الجاري.