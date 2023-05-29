نيابة عن الملك سلمان.. الخريجي يشارك في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مراسم تنصيب فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية.
وحضر معاليه، إلى جانب أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الوفود، أداء فخامة الرئيس النيجيري اليمين الدستورية في العاصمة أبوجا.
عقب ذلك حضر نائب وزير الخارجية، مراسم تنصيب الرئيس النيجيري، حيث تقدم معاليه بالسلام على فخامته، ونقل تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة تنصيب فخامته رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية، ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار.