نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يصل لندن للمشاركة في تتويج الملك تشارلز

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، للعاصمة البريطانية لندن، وذلك للمشاركة في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.