نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في القمة الـ 9 لدول الكاريبي

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في افتتاح أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي، وذلك في جمهورية غواتيمالا.
وجرى خلال القمة، بحث العديد من القضايا التي تهم دول الكاريبي والعالم، بالإضافة إلى مناقشة أهمية التنسيق المتعدد الأطراف فيما يخص التحديات الدولية، وتفعيل العمل الدولي المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يحقق الاستقرار والازدهار لدول وشعوب العالم.
حضر من الوفد السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا فيصل الحربي.