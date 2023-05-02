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تم إحالته لجهة الاختصاص

نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مقيم من الجنسية النيجيرية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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