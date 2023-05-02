اغتيال وزير في أوغندا على يد حارسه الشخصي نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة 447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء اشتباكات السودان دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها توقع أمطار صيفية واسعة النطاق ونادرة على المملكة بريطانيا تشيِّد أول برج سكني للنساء فقط ضبط 4 مواطنين بعسير لترويجهم الحشيش والإمفيتامين جماهير الاتحاد: محمد نور لا يُقارن مقطع صادم لاعتداء وحشي من 9 تلاميذ على معلمة انتهاء أولى منافسات الرياضات الإلكترونية السعودية التايلندية في باتايا
ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مقيم من الجنسية النيجيرية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
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