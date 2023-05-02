نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مقيم من الجنسية النيجيرية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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