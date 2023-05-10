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وجدت صخرة معدنية بحجم 4×6 في زاوية الغرفة

نيزك يخترق سقف منزل بأمريكا ويستقر في غرفة النوم

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
نيزك يخترق سقف منزل بأمريكا ويستقر في غرفة النوم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نيزكًا سقط على منزل بأمريكا، واخترق السقف واستقر بغرفة النوم.

ثقب في سقف منزل

وذكرت سوزي كوب، أنها وجدت ثقبًا في سقف منزل والدها على طريق أولد واشنطن كروسينغ بنينغتون في بلدة هوبويل بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وتبين لاحقًا أنه بسبب سقوط ما يبدو أنه نيزك على المنزل.

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وأردف كوب أنه لم يكن هناك أحد في المنزل في ذلك الوقت، وبينما كانت تتنقل بين الحطام وألواح الجبس، وجدت صخرة معدنية بحجم 4×6 في زاوية الغرفة.

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وقال ديريك بيتس، كبير علماء الفلك في معهد فرانكلين: إنه “بالنسبة لضربه منزلًا بالفعل ويتمكن الناس من حمله، هذا أمر غير عادي حقًّا”، مشيرًا إلى أن الأمر “حدث مرات قليلة جدًّا في التاريخ”.

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