نيوكاسل يقسو على برايتون برباعية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه برايتون برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق “الماجبيز” في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من دينيز أونداف لاعب برايتون بالخطأ في مرماه ودان بورن في الدقيقتين الـ 23 والـ45.

رباعية لـ نيوكاسل

وفي الشوط الثاني، قلص فريق برايتون الفارق بإحراز الهدف الأول عبر لاعبه الألماني دينيز أونداف بالدقيقة الـ52.

وعاد “الماجبيز” بعد ذلك ليسجل هدفين عبر كل من كالوم ويلسون وبرونو جيماريش في الدقيقتين الـ89 والـ90.

وبعد الفوز، أصبح رصيد نيوكاسل 69 نقطة في المركز الثالث، في ترتيب الدوري الإنجليزي بينما تجمد رصيد برايتون عند 58 نقطة في المركز السادس.