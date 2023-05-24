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بعد التعادل مع ليستر سيتي

نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في العودة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غياب دام 20 عامًا، وذلك بعد أن تعادل أول أمس الاثنين، مع نادي ليستر سيتي بدون أهداف في الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل ضد ليستر سيتي على ملعب “سانت جيمس بارك”، وسيطر الماجبيز على اللعب وسط محاولات من الفريق الضيف، أملًا في هز الشباك، وخطف الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى.

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تعادل يؤهل لـ دوري الأبطال

وظهر الماجبيز بشكل مميز وضغط هجوميًّا في النصف ساعة الأخيرة، إلا أن دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي تألق في الدقائق الأخيرة، وحرمه من هز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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نيوكاسل يونايتد

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 70 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد ليستر سيتي إلى 31 نقطة في المركز الـ18، ويُصارع من أجل تفادي الهبوط.

وكانت آخر مشاركة للماجبيز أوروبيًّا كانت في دوري أبطال أوروبا عام 2003.

نيوكاسل يونايتد

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