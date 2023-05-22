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بهدف توفير نمط حياة نشط وصحي

نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت
المواطن - واس

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أعلنت نيوم عقد شراكة مع فريق راجستان رويالز المصنّف ضمن قائمة أفضل 20 فريق في الدوري الهندي الممتاز للكريكت، بهدف إطلاق أول برنامج لرياضة الكريكت في نيوم.

ويدعم البرنامج التجريبي أهداف نيوم في توفير نمط حياة نشط وصحي للقوى العاملة المتنامية لديها، الذين يتوقع أن تصل أعدادهم إلى 60,000 شخص مع نهاية العام.

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أشهر فرق الكريكت

ويعد فريق راجستان رويالز، الذي تمّ تأسيسه في العام 2008م في مدينة جايبور في ولاية راجستان، أحد أشهر فرق الكريكت العالمية، إذ يحظى بسمعة دولية مرموقة بفضل برامجه الأكاديمية وأنشطته المؤسسية للدعم الاجتماعي.

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وزار المالك الرئيس لفريق راجستان رويالز مانوج بادال، منطقة نيوم التقى الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر، بالإضافة إلى مجموعة من المقيمين، وشارك في عدد من جولات الكريكت.

وتسعى نيوم إلى أن تكون وجهة فريدة للأنشطة الرياضية على مستوى العالم، وتعزيز شراكاتها مع العلامات التجارية الرياضية الرائدة عالمياً، بما يتماشى مع رؤيتها في تحقيق معيشة مثالية لسكانها وتطوير اقتصادٍ متنوع، حيث تؤكد هذه الشراكة الجديدة التزام نيوم بتوفير نظام حيوي وصحي للمجتمع، وتطوير القادة الرياضيين من القوى العاملة لديها.

منظومة مزدهرة

وقال الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت: “من المهم أن نطور منظومة مزدهرة للكريكيت يمكن للجميع الاستمتاع بها، ونحن متحمسون لرؤية برنامج نيوم للكريكيت بالشراكة مع فريق راجستان رويالز يحقق ذلك على أرض الواقع، بينما يسهم بالوقت نفسه في نمو هذه الرياضة في المملكة.

بدورها، قالت مديرة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون: تلتزم نيوم بتعزيز وبناء مجتمع يتمتع أفراده بأعلى مستويات الصحة واللياقة على مستوى العالم، وتنصب شراكتنا مع الرويالز في إطار تحقيق تلك الرؤية، مضيفةً أن الكريكيت تعد رياضة شائعة في نيوم، ونرغب في الاستفادة من الإقبال المتزايد على هذه الرياضة ودعمها بما يسهم في انتشارها في جميع أنحاء المنطقة، كما أن تعاوننا مع كل من الاتحاد السعودي للكريكت وفريق رويالز سيتيح لنا تمكين الجميع من ممارسة الكريكت داخل مجتمع نيوم.

شراكة استثنائية

من جهته، قال المالك الرئيس لفريق راجستان رويالز، مانوج بادالي: نحن فخورون بهذه الشراكة الاستثنائية مع نيوم، وإطلاق برنامج حول هذه الرياضة العريقة، إذ ستتيح لنا هذه الشراكة المساهمة في تحقيق رؤية نيوم لتطوير مجتمع شامل ونشط وصحي، ونتطلع إلى نمو لعبة الكريكيت في نيوم وإحداث أثر ايجابي على العاملين والمقيمين والمجتمع في الوقت نفسه.
وسيتم تنفيذ برنامج الكريكت في نيوم بالتعاون مع شركاء متخصصين وهما شركة “رايزRISE ” وشركة “ريد بير سبورتسRed Bear Sports “، اللتين ستشرفان على تقديم تجربة استثنائية لدوري الكريكت الهندي الممتاز في نيوم, وسيركز البرنامج الذي سيتم تقديمه في نهاية العام على أفراد المجتمع ودعم مشاركتهم الفاعلة.

ويعكس برنامج الكريكيت التزام فريق الرويلز بتطوير هذه الرياضة بأسلوب مبتكر وتعزيز انتشارها على المستوى الدولي, وفي ظل وجود آلاف القوى العاملة في نيوم أصبحت الكريكيت واحدة من أكثر الرياضات شعبيةً في نيوم، حيث اجتذبت الكثير من اللاعبين وعدداً متزايداً من المشاهدين لفعالياتها.

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