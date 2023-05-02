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هاتريك البركاوي يمنح الرائد التقدم على الباطن بالشوط الأول

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
هاتريك البركاوي يمنح الرائد التقدم على الباطن بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، الشوط الأول من مواجهة الباطن متفوقًا بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هاتريك خلال 11 دقيقة

وكان اللاعب المغربي كريم البركاوي نجح في إحراز “هاتريك” لرائد التحدي في الدقائق الـ17 والـ24 والـ28، بينما قلص اللاعب الكولومبي أندريس روا الفارق لنادي الباطن محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ40.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

الرائد والباطن - 2

ويدير الحكم ماجد الشمراني، مباراة الرائد ضد الباطن، ويعاونه كل من محمد المطرودي ونواف سفاف، محمد البريدي حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، محمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

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