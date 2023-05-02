هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة

حقق فريق الرائد فوزًا ثمينًا على ضيفه نادي الباطن بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ رائد التحدي

وكان اللاعب المغربي كريم البركاوي نجح في إحراز “هاتريك” لرائد التحدي في الدقائق الـ17 والـ24 والـ28، بينما قلص اللاعب الكولومبي أندريس روا الفارق لنادي الباطن محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، حافظ رائد التحدي على فوزه ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الباطن عند 15 نقطة في المركز الـ16 والأخير.