Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات Icon التشكيل الرسمي لـ ديربي آرسنال ضد تشيلسي Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار Icon الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة Icon أبها يخطف الفوز أمام العدالة Icon زلزال يضرب الصين بقوة 5.3 ريختر Icon هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة الباطن

هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق فريق الرائد فوزًا ثمينًا على ضيفه نادي الباطن بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ رائد التحدي

وكان اللاعب المغربي كريم البركاوي نجح في إحراز “هاتريك” لرائد التحدي في الدقائق الـ17 والـ24 والـ28، بينما قلص اللاعب الكولومبي أندريس روا الفارق لنادي الباطن محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ40.

كريم البركاوي - الرائد والباطن - 2

وفي الشوط الثاني، حافظ رائد التحدي على فوزه ليصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الباطن عند 15 نقطة في المركز الـ16 والأخير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس
السعودية اليوم

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
الرياضة

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

الرياضة
4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت
العالم

4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب...

العالم
رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا
السعودية اليوم

رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا

السعودية اليوم
ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط...

الرياضة
تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان
السعودية اليوم

تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة...

السعودية اليوم
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
السعودية اليوم

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا...

السعودية اليوم
أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا
السعودية اليوم

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا

السعودية اليوم