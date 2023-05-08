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شبيه لسامسونغ غالاكسي زد فولد

هاتف جديد من غوغل قابل للطي بمميزات مثيرة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
هاتف جديد من غوغل قابل للطي بمميزات مثيرة
المواطن - فريق التحرير

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تستعد غوغل لعرض هاتفها القابل للطي بيكسل فولد هذا الأسبوع ضمن فعالية خاصة بها باسم Google I/O 2023، وقد عرضت مقطع فيديو ترويجي قصير يوضح الجهاز الشبيه لسامسونغ غالاكسي زد فولد.

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مواصفات هاتف غوغل الجديد

وفي حين أن غوغل لم تكشف عن مواصفات الهاتف القابل للطي، إلا أن هناك العديد من التسريبات التي تحدثت عن ذلك، حيث ذكرت CNBC في أبريل الماضي، أن بيكسل فولد سيأتي بشاشة قياس 5.8 إنش، قابل للطي بحيث تصبح مساحة العرض مساوية لجهاز لوحي 7.6 بوصة.

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هاتف جديد من غوغل قابل للطي بمميزات مثيرة

وسيدعم الهاتف معالج من نوع Google Tensor G2، وستحرص غوغل على إضافة مفصل سيكون الأكثر متانة في عالم الهواتف القابلة للطي، حسبما ذكر موقع ذا فيرج المتخصص بالأخبار التقنية.

عمر البطارية

أما فيما يتعلق بعمر البطارية، تقول تسريبات إنها ستكون قادرة على جعل الهاتف يعمل لـ24 ساعة، أو 72 ساعة في وضع الحفظ الأقصى للطاقة.

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