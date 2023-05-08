هاتف جديد من غوغل قابل للطي بمميزات مثيرة

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تستعد غوغل لعرض هاتفها القابل للطي بيكسل فولد هذا الأسبوع ضمن فعالية خاصة بها باسم Google I/O 2023، وقد عرضت مقطع فيديو ترويجي قصير يوضح الجهاز الشبيه لسامسونغ غالاكسي زد فولد.
وفي حين أن غوغل لم تكشف عن مواصفات الهاتف القابل للطي، إلا أن هناك العديد من التسريبات التي تحدثت عن ذلك، حيث ذكرت CNBC في أبريل الماضي، أن بيكسل فولد سيأتي بشاشة قياس 5.8 إنش، قابل للطي بحيث تصبح مساحة العرض مساوية لجهاز لوحي 7.6 بوصة.
وسيدعم الهاتف معالج من نوع Google Tensor G2، وستحرص غوغل على إضافة مفصل سيكون الأكثر متانة في عالم الهواتف القابلة للطي، حسبما ذكر موقع ذا فيرج المتخصص بالأخبار التقنية.
أما فيما يتعلق بعمر البطارية، تقول تسريبات إنها ستكون قادرة على جعل الهاتف يعمل لـ24 ساعة، أو 72 ساعة في وضع الحفظ الأقصى للطاقة.