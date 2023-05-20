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بعد تسجيله لهدف أمام برينتفورد

هاري كين يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 2002

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
هاري كين يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 2002
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم هاري كين تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُحقق رقمًا مميزًا.

تألق هاري كين

وبدأ هاري كين في التشكيل الأساسي لمباراة توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد المقامة الآن، وظهر بشكل مميز ونجح في هز الشباك بعد مرور 8 دقائق فقط، ليرفع رصيده إلى 28 هدفًا، ويُعزز تواجده في وصافة هدافي الدوري الإنجليزي.

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هاري كين
كين – المصدر @SpursOfficial

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هاري كين أصبح ثاني لاعب ينجح في تسجيل 10 أهداف في مباريات ديربي لندن في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ولفتت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جيمي فلويد هاسيلبينك كان أول لاعب يهز الشباك 10 مرات في مواجهات ديربي لندن، وذلك خلال منافسات موسم 2001\ 2002.

هاري كين
كين – المصدر @SpursOfficial

توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضد برينتفورد الآن على استاد “توتنهام هوتسبير”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدف نظيف سجله هاري كين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

توتنهام ضد برينتفورد
نتيجة أحداث الشوط الأول من مباراة اليوم – المصدر @SpursOfficial

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