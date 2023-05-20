هاري كين يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 2002

واصل النجم هاري كين تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُحقق رقمًا مميزًا.

تألق هاري كين

وبدأ هاري كين في التشكيل الأساسي لمباراة توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد المقامة الآن، وظهر بشكل مميز ونجح في هز الشباك بعد مرور 8 دقائق فقط، ليرفع رصيده إلى 28 هدفًا، ويُعزز تواجده في وصافة هدافي الدوري الإنجليزي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هاري كين أصبح ثاني لاعب ينجح في تسجيل 10 أهداف في مباريات ديربي لندن في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولفتت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جيمي فلويد هاسيلبينك كان أول لاعب يهز الشباك 10 مرات في مواجهات ديربي لندن، وذلك خلال منافسات موسم 2001\ 2002.

توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضد برينتفورد الآن على استاد “توتنهام هوتسبير”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدف نظيف سجله هاري كين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.