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في حال غادر ريال مدريد

هازارد يختار بين الدوري السعودي ومونتريال الكندي

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
هازارد يختار بين الدوري السعودي ومونتريال الكندي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد يختار حاليًا بين اللعب في الدوري السعودي أو الانتقال لنادي مونتريال الكندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خياران لـ هازارد

وقالت صحيفة Marca الإسبانية إن النجم البلجيكي يدرس حاليًا الانتقال إما لـ الدوري السعودي أو اللعب في مونتريال الكندي بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة أنه لا يشارك بصورة منتظمة مع نادي ريال مدريد.

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ويرغب الريال في التخلص من النجم البلجيكي خاصة أنه يتقاضى ما يقرب من 30 مليون يورو سنويًا من ريال مدريد وهو لا يلعب.

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وفي وقت سابق، قالت شبكة Relevo: إن النجم البلجيكي لم يتمكن من مراوغة أي لاعب في فريق أكاديمية ريال مدريد مما جعل الجميع يندهشون بسبب تراجع مستواه لتراجع لياقته البدنية؛ مما أدى لترك انطباع سيئ عنه.

هازارد
هازارد – المصدر @fifaworldcup_ar

الاعتزال دوليًا

وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، وسبق له اللعب مع نادي ليل الفرنسي كما شارك مع المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم أعوام 2014 و 2018، 2022، واعتزل دوليًا بعد توديع المنتخب البلجيكي لنهائيات مونديال 2022 من الدور الأول.

 

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