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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

هالاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
هالاند يتصدر قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم، وجاء نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند في الصدارة.

هالاند يتصدر القائمة

وفتحت رابطة البريميرليج، المجال أمام الجماهير للتصويت، وسيتم دمج أصوات الجمهور مع لجنة الخبراء، قبل إعلان هوية الفائز.

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ويتصدر إيرلينج هالاند، قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، حيث نجح في تسجيل 36 هدفًا خلال 33 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

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وكان هالاند قد توج مؤخرًأ بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا، المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية FWA.

هالاند
هالاند – المصدر @ManCity

أبرز المرشحين

ويُنافس هالاند على الجائزة، زميله في مانشستر سيتي، كيفين دي بروين الذي صنع 16 هدفًا حتى الآن، ثنائي آرسنال، مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا، هاري كين مهاجم توتنهام، ماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد، وكيران تريبير نجم نيوكاسل.

كيفين دي بروين
دي بروين

وتألق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، حيث أحرز أوديجارد 15 هدفًا مع 7 تمريرات حاسمة في البريميرليج هذا الموسم، أما ساكا سجل 13 هدفًا وصنع 11 آخرين.

ونجح هاري كين في تسجيل 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أما راشفورد وقع على 16 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، فيما تألق تريبير في مركز الظهير الأيمن، ليساعد فريقه على الاقتراب من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

هاري كين
كين – المصدر theathletic

صلاح أبرز الغائبين

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري محمد صلاح أبرز الغائبين عن قائمة المرشحين، علمًا بأنه سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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