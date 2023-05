هالاند يتوج بجائزة جديدة في البريميرليج

توج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة جديدة، اليوم السبت، بعد تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة البريميرليج عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن فوز هالاند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

ونشر حساب رابطة البريمرليج، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف هالاند، حيث يُقدم مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، حيث شارك في 37 مباراة، ونجح في تسجيل 36 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وساهم هالاند بقوة في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، بعد منافسة شرسة مع آرسنال.

وكان النجم النرويجي صاحب الـ22 عامًا، قد نجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برينفتورد، مساء يوم غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن آرسنال، فيما يقع برينتفورد في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.

The most incredible of debut seasons 🧘‍♂️ pic.twitter.com/TdWPrkEQwB

— Premier League (@premierleague) May 27, 2023