هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا

توج نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب الموسم الحالي، من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية FWA.

هالاند الأفضل

وظهر هالاند بشكل رائع في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، حيث نجح في تسجيل 51 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم، ليتوج بالجائزة بعد حصوله على 82% من تصويت الرابطة، وهو أكبر انتصار منذ بدء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، بوكايو ساكا في المركز الثاني، ثم زميله مارتن أوديجارد، وجاء نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين في المركز الرابع، يليه مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد.

وبات هالاند صاحب الـ22 عامًا، أول لاعب في صفوف مانشستر سيتي يفوز بجائزة لاعب الموسم برأي الكتاب، والتي يتم تقديمها منذ عام 1948، وذلك منذ أن نالها المدافع روبن دياز عن الموسم 2020\2021.

أول تعليق بعد الفوز

وقال هالاند في تصريحات للرابطة: “الفوز بجائزة كتاب كرة القدم في موسمي الأول بكرة القدم الإنجليزية شرف لي، أحاول كل يوم أن أكون في أفضل حالاتي، وأن يتم الاعتراف بي على هذا النحو يعني الكثير بالنسبة لي”.

وتابع: “لقد أحببت الوقت الذي أمضيته في سيتي حتى الآن، زملائي في الفريق رائعون، وهم يوفرون لي الفرص لتسجيل الأهداف، أريد أن أشكرهم جميعًا، لأنني لم أكن لأفوز بهذه الجائزة بدونهم”.

وأضاف: “أنا أيضًا مدين بالكثير لغوارديولا والطاقم الذي يقف خلف الفريق هنا في السيتي، لقد كان الجميع جيدًا معي منذ أن جئت إلى هنا، ولم أعمل أبدًا مع مثل محترفين كهؤلاء، شكرًا لكل من صوت لي”.

واختتم هالاند تصريحاته قائلًا: “إنه لشرف حقيقي أن أفوز بهذه الجائزة. الآن أركز على ضمان إنهاء الموسم بأكبر قوة ممكنة ومساعدة السيتي في الفوز بالألقاب”.