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تعرضت الطائرة لحادث عرضي في الهواء

هبوط اضطراري لطائرة مصرية بمطار جدة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
هبوط اضطراري لطائرة مصرية بمطار جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قناة” القاهرة الإخبارية”، عن تمكن قائد طائرة مصرية من الهبوط بسلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بعدما تعرضت طائرته لحادث عرضي في الهواء.

وبحسب القناة فإن أحد إطارات الطائرة تعرض للانفجار، وتم إنزال جميع الركاب من الطائرة بأمان إلى صالة وصول الركاب ولا توجد أي إصابات، بحسب مصدر مسؤول بالشركة الوطنية لمصر للطيران

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