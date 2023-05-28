هبوط اضطراري لطائرة مصرية بمطار جدة

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة
أعلنت قناة” القاهرة الإخبارية”، عن تمكن قائد طائرة مصرية من الهبوط بسلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بعدما تعرضت طائرته لحادث عرضي في الهواء.
وبحسب القناة فإن أحد إطارات الطائرة تعرض للانفجار، وتم إنزال جميع الركاب من الطائرة بأمان إلى صالة وصول الركاب ولا توجد أي إصابات، بحسب مصدر مسؤول بالشركة الوطنية لمصر للطيران
نجاح قائد طائرة مصرية في الهبوط بسلام في مطار #جدة بعد انفجار أحد إطارات الطائرة وإنزال الركاب بسلام بلا إصابات#بسنت_أكرم #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/aykI9yYlxZ
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 28, 2023