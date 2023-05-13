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آبل من بين أكبر الخاسرين

هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا بـ البورصة الأمريكية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا بـ البورصة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس الجمعة، جلسة نهاية الأسبوع، متأثرة بتراجع الأسهم الرئيسية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، وانخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

وتراجعت أسهم شركة تسلا في ختام تعاملات الجمعة بعد أن قفزت بأكثر من 2% يوم الخميس بعد أن أعلن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك تعيين ليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.

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آبل من بين أكبر الخاسرين

وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندر اند بورز 500، وكانت شركة آبل الأمريكية من بين أكبر الخاسرين، لكن لا يزال مؤشر التكنولوجيا مرتفعا بنحو 22 % حتى الآن هذا العام.

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وما زاد من مخاوف المستثمرين هو انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في مايو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر إذ أثارت أزمة رفع سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا بـ البورصة الأمريكية

مخاوف من الركود

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وفي جلسة الجمعة انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 0.16% ليغلق عند 4124.08 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المركب 0.35 % إلى 12284.74 نقطة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.03 % إلى 33300.62.

وعلى أساس أسبوعي انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 0.29 %، وتراجع مؤشر داو جونز بمعدل أكبر 1.11 %، فيما كان ناسداك الناجي الوحيد حيث ارتفع بنسبة 0.4 %.

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