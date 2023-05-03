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وصل سعره دون 70 دولارًا

هبوط سعر الخام الأمريكي للمرة الأولى منذ مارس

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
هبوط سعر الخام الأمريكي للمرة الأولى منذ مارس
المواطن - فريق التحرير

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واصلت أسعار النفط تكبدها للخسائر في تداولات، اليوم الأربعاء، بعد أن هبطت بنحو 5 % في الجلسة السابقة مع توقع المستثمرين زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وانتظار توضيح مسار السياسة في المستقبل.

تحركات الأسواق

وقال وارن باترسون وإيوا مانثي المحللان من آي إن جي في مذكرة للعملاء “المعنويات في سوق النفط لا تزال سلبية”، “ويبدو أن المستثمرين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن التوقعات الكلية وآثارها على الطلب على النفط”.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 دولار أو 2.36 % إلى 75.28 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام نايمكس 1.69 دولار أو 2.34 % إلى 69.91 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات رويترز.

الصادرات الروسية النفطية

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير من العام الجاري.

في سياق متصل، قفزت صادرات روسيا من النفط مرة أخرى فوق 4 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل، وهو مستوى مرتفع تجاوزته مرة واحدة فقط منذ انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كما أن التدفقات لم تتغير فعليًا على أساس متوسط أربعة أسابيع، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، وهو ما يخالف خطط موسكو التي أعلنتها سابقا عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأربعاء لكبح التضخم، ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري الخميس.

 

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