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انفجارات تهز كييف

هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت روسيا، فجر اليوم الخميس، هجوماً ثانياً بطائرة مسيرة ضرب منشأة نفطية في جنوب البلاد، عقب هجوم أمس الذي استهدف مقر الكرملين بموسكو.

الهجوم الثاني في روسيا

وذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، فجر الخميس، أن هجومًا بطائرة مسيّرة ضرب منشأة نفطية في جنوبي روسيا، مما أدى إلى اشتعال النيران، وذلك بعد ساعات من كشف الكرملين عن إسقاطه طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، فوق مقره، متهمًا كييف بمحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين.

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وأوردت “تاس” أن النيران اشتعلت في خزان تابع لمصفاة تكرير نفط في منطقة كوبان في إقليم كراسنودار، جنوبي روسيا، علما بأن هذه المنطقة متاخمة للحدود مع أوكرانيا.

طائرة مسيرة

وقالت، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن النيران اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.

وذكرت خدمات الطوارئ “بسبب هجوم من طائرة مسيرة مجهولة، اشتعلت النيران في خزان مصفاة إلسكاي للنفط”.

انفجارات أوكرانيا

وبالتزامن مع هذا الهجوم، أفادت روسيا اليوم بوقوع 10 انفجارات على الأقل في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وبعد ذلك بوقت وجيز، سمعت أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في الملاجئ، بحسب مراسلنا.

هجوم الكرملين

وأعلن الكرملين ، مساء أمس الأربعاء، أنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا. واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أوكرانيا نفت ضلوعها على لسان رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وفي المقابل، قال زيلينسكي إن بلاده لم تستهدف بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مؤكدًا أن الجيش يقاتل فقط على الأراضي الأوكرانية.

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