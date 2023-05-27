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هجوم مزدوج من سمكتي قرش على شاب

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
هجوم مزدوج من سمكتي قرش على شاب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لأول مرة في العالم، يتعرض شاب لهجوم مزدوج من سمكتي قرش أثناء رياضة ركوب الأمواج، في جنوب إفريقيا.

لحظة هجوم مروعة

وأظهرت لقطات مروعة لحظة إنقاذه من البحر، بعدما تعرض لهجوم وحشي من سمكتي قرش، وفقًا لـ “ذا صن” البريطانية.

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كان شانون أينسلي مجرد مراهق عندما هاجمه اثنان من أسماء القرض التي يبلغ طولها 13 قدمًا، وقامت سمكة قرش بشن الهجوم نحو رأسه، بينما كان الآخر يندفع من أجل قضم جذعه، ولكنه قاومهما وضرب أحدهما على رأسه ففر القرش الثاني.

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الهجوم المزدوج الوحيد بالعالم

وقال شانون، “تعرضت لهجوم اثنين من أسماك القرش البيضاء الضخمة في وقت واحد، ويعد الهجوم المزدوج الوحيد في العالم، لقد حاولا تمزيق رأسي”.

يتذكر شانون لحظة الهجوم المروعة، وأضاف مدرب ركوب الأمواج البالغ من العمر 38 عامًا لصحيفة The Sun Online: “لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة”.

وتابع: “لم أشعر بأي ألم، لم يكن لدي أي خوف وقتها، اعتقدت أنني كنت أحلم”.

شاب تعرض لهجوم سمكتي قرش

وعلى الرغم من مقتل 90 آخرين في أحداث أخرى مماثلة في بحر جنوب إفريقيا، لا يزال الحادث المروع هو هجوم القرش المزدوج الوحيد الذي تم تسجيله على الإطلاق.

 

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