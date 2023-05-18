هدايا وورود من أهالي حي المعابدة بمكة للسودانيات العالقات

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نفذ أهالي حي المعابدة بمكة المكرمة مبادرة بعنوان “حفاوة وإكرام” للمعتمرين السودانيين العالقين في السعودية، بسبب الأزمة الأخيرة في بلادهم.
أهالي حي المعابدة بـ #مكة_المكرمة ينفذون مبادرة "حفاوة وإكرام" للمعتمرين السودانيين العالقين
عبر:@hamedsa0 pic.twitter.com/1LDTeYhGGTقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تجمعًا للمعتمرات السودانيات العالقات بحي المعابدة، حيث قدم أهالي الحي الهدايا والحلوى لهم، كما رشوا الورود عليهن احتفاءً بهن.
ورصد الفيديو فرحة السيدات السودانيات اللاتي شدون بالأغاني الخاصة بهن.
وقال أحد السودانيين “أجود أنواع الكرم أن يأتي الكرم قبل أن يٌطلب وهذه هي شيمتكم والكرم أصيل عندكم.. جزاكم الله عنا خيرًا.. باسم أخواتي السودانيات نشكركم كثيرًا”.
وتسببت المعارك الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياها من السودان.