هدف لـ برشلونة ضد أوساسونا يقربه من التتويج بالدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء اليوم الثلاثاء، بفوز فريق برشلونة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

برشلونة ضد أوساسونا

وكان الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أوساسونا انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح برشلونة في إحراز الهدف الوحيد عبر اللاعب خوردي آلبا في الدقيقة الـ86.

وبعد المباراة، أصبح رصيد برشلونة 82 نقطة في المركز الأول، وبفارق 14 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

أما فريق أوساسونا فتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني.

وفي نفس التوقيت، فاز ألميريا على نادي إلتشي بهدفين لهدف بينما تقام حاليًّا مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الـ33 من الليجا.

مباريات الجولة الـ33 غدًا

وتُستكمل مباريات الجولة الـ33 غدًا الأربعاء بإقامة 3 مباريات وهم “فالنسيا ضد فياريال، أتلتيكو مدريد ضد قاديش، خيتافي ضد سيلتا فيجو”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني بعد غدٍ الخميس بإقامة 4 مباريات وهم “إشبيلية ضد إسبانيول، جيرونا ضد ريال مايوركا، أتلتيك بيلباو ضد ريال بيتيس، رايو فاليكانو ضد بلد الوليد”.

وسيلعب برشلونة مع إسبانيول في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني يوم الأحد 14 مايو الجاري، أما أوساسونا فسوف يواجه فريق ألميريا يوم 13 مايو.