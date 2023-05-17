هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام

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أوضحت خدمة عملاء برنامج تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن مدة التحقق من البيانات تستغرق بحد أقصى 7 أيام، ويمكن أن تتم عملية التحقق في مدة أقل من ذلك.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد السائلين عبر موقع تويتر، حيث قال أسامة: المؤهل السابق ما زال تحت- جاري التحقق- والآن أرغب بتحديث المؤهل الجديد، ولا أستطيع ذلك تم رفع بلاغ إلى جدارات والاتصال بالدعم الفني وأفادونا بأن المشكلة تحل من هدف.
بدوره، رد حساب هدف على السائل قائلًا: تستغرق مدة التحقق بحد أقصى 7 أيام، ويمكن أن تتم عملية التحقق في مدة أقل من ذلك، وترتبط عملية التحقق بضغط الأعداد للمسجلين.
ولفت إلى أنه في حال تجاوز المدة نأمل التكرم برفع تذكرة عبر أيقونة تواصل معنا بمنصة جدارات من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.