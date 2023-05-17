هدف وجامعة الملك سعود يناقشان برنامج تأهيل المرشدين المهنيين

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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود اليوم، مؤتمرًا صحافيًا لتسليط الضوء على برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الذي سيتم إطلاقه الأحد المقبل في مسرح المربع بقاعة العارض بمقر الجامعة بالرياض.
وشارك في المؤتمر الصحافي عبدالله الحسين مدير محفظة الإرشاد المهني في صندوق تنمية الموارد البشرية، والدكتور أنس الشعلان المشرف العام على مشروع تأهيل المرشدين المهنيين بجامعة الملك سعود.
ويُعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي، والمساهمة في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافةَ إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.
ويتضمن برنامج تأهيل المرشدين عددًا من ورش العمل الأولية التي تستهدف منسوبي القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمهتمين في الإرشاد المهني، ويسعى البرنامج خلالها إلى رفع الوعي بأهمية الإرشاد المهني وإكساب المنضمين المعلومات اللازمة.
من جهته، أكد عبدالله الحسين مدير محفظة الإرشاد المهني في صندوق تنمية الموارد البشرية على دور الصندوق الريادي والقيادي أهمية تأهيل المرشدين المهنيين للمساهمة في رفع القدرات البشرية السعودية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المهنية.
وشدد الحسين على أهمية تعزيز المحتوى المحلي في الإرشاد المهني من خلال الشراكة مع جامعة الملك سعود حيث سيتم استحداث شهادات ودرجات علميه في الإرشاد المهني، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال الشراكات مع القطاعات التعليمية والمهنية وتدريب المرشدين في مختلف القطاعات لرفع إنتاجية وقدرة السعوديين في سوق العمل.