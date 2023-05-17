Icon

لا منافس لـ السعودية في مجال الهيدروجين الأخضر والأزرق Icon مهندس يسرق سر مشروع سيارة آبل ويفر إلى الصين Icon إدراج منتجات الأمن السيبراني في قائمة المحتوى المحلي Icon الجيش الأمريكي يرصد مقاتلة روسية في سماء ألاسكا Icon سلسلة فيصل بن فرحان ووزراء خارجية ليبيا والمغرب وسوريا Icon السعودية تحقق قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح Icon أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة Icon سوريا: السعودية بذلت جهدًا هائلًا لاحتضان جميع الدول العربية Icon لحظة مؤثرة لأب يحتفل بتخرج ابنته Icon أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف نتائج مفاوضات سقف الدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي

هدف وجامعة الملك سعود يناقشان برنامج تأهيل المرشدين المهنيين

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
هدف وجامعة الملك سعود يناقشان برنامج تأهيل المرشدين المهنيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود اليوم، مؤتمرًا صحافيًا لتسليط الضوء على برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الذي سيتم إطلاقه الأحد المقبل في مسرح المربع بقاعة العارض بمقر الجامعة بالرياض.

وشارك في المؤتمر الصحافي عبدالله الحسين مدير محفظة الإرشاد المهني في صندوق تنمية الموارد البشرية، والدكتور أنس الشعلان المشرف العام على مشروع تأهيل المرشدين المهنيين بجامعة الملك سعود.

قد يهمّك أيضاً
مروجو المخدرات في جدة وحائل بقبضة الأمن

مروجو المخدرات في جدة وحائل بقبضة الأمن

اليوم أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يومًا

اليوم أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يومًا

برنامج تأهيل المرشدين

ويُعدّ برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الأول من نوعه في المملكة فيما يتعلق بالإرشاد المهني، حيث يهدف إلى تحسين وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع التعليمي، والمساهمة في توظيف الكوادر الوطنية في مجال الأعمال في شتى التخصصات، إضافةَ إلى تعزيز جانب المشاركة المجتمعية في قطاع الأعمال، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية.

قد يهمّك أيضاً
مرض قاتل للماشية في أوروبا بسبب البراغيش

مرض قاتل للماشية في أوروبا بسبب البراغيش

استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 برصاص القوات الإسرائيلية

استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 برصاص القوات الإسرائيلية

ويتضمن برنامج تأهيل المرشدين عددًا من ورش العمل الأولية التي تستهدف منسوبي القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمهتمين في الإرشاد المهني، ويسعى البرنامج خلالها إلى رفع الوعي بأهمية الإرشاد المهني وإكساب المنضمين المعلومات اللازمة.

رفع القدرات البشرية

من جهته، أكد عبدالله الحسين مدير محفظة الإرشاد المهني في صندوق تنمية الموارد البشرية على دور الصندوق الريادي والقيادي أهمية تأهيل المرشدين المهنيين للمساهمة في رفع القدرات البشرية السعودية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المهنية.

وشدد الحسين على أهمية تعزيز المحتوى المحلي في الإرشاد المهني من خلال الشراكة مع جامعة الملك سعود حيث سيتم استحداث شهادات ودرجات علميه في الإرشاد المهني، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال الشراكات مع القطاعات التعليمية والمهنية وتدريب المرشدين في مختلف القطاعات لرفع إنتاجية وقدرة السعوديين في سوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان
السعودية اليوم

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي...

السعودية اليوم
لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض
الرياضة

لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

الرياضة
برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
السعودية اليوم

برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

السعودية اليوم
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

العالم
قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا
العالم

قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط...

العالم
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
الرياضة

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد...

الرياضة
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
العالم

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد...

العالم