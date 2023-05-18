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بزيادة 26% عن العام الماضي

هدف يوظف 96 ألف مواطن في الربع الأول من 2023

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
هدف يوظف 96 ألف مواطن في الربع الأول من 2023
المواطن - فريق التحرير

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أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية، في دعم توظيف 96 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2023، عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، وذلك بنسبة نمو تزيد عن 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم دعم 76 ألف شاب وشابة.

وفي هذا السياق، نوه مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهها في تنمية رأس المال البشري، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

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تعزيز أعداد المستفيدين

وقال الجعويني إن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي أُطلقت مؤخراً- عززت أعداد المستفيدين من البرامج والخدمات والمنتجات، على صعيد الأفراد ومنشآت القطاع الخاص على حد سواء، حيث استفاد 836 ألف مواطن ومواطنة من خدمات التمكين والإرشاد والتدريب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بواقع نسبة نمو تقارب 29% مقارنةً بـ 646 ألف مستفيد للفترة نفسها من عام 2022.

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كما استفادت نحو 73 ألف منشأة بشكل مباشر وغير مباشر تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج الصندوق، وذلك بنسبة نمو 30 %، مقارنةً بـ 56 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت مصروفات برامج الدعم 2.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

متطلبات سوق العمل

وأكد الجعويني أهمية استمرار الجهود وتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

ولفت إلى أن الصندوق يعمل على تعزيز العلاقة وتوطيدها مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، بما ينعكس على تحفيز القطاعات والأنشطة المختلفة للمشاركة في التنمية الوطنية الراهنة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية”.

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