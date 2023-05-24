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تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد

هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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يسود هدوءٌ حذر في السودان، اليوم الأربعاء، في ثاني أيام الهدنة والاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعدما جددت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية.

خروقات اتفاق الهدنة

وشهد اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار خروقات واشتباكات متفرقة وتحليقًا للطائرات الحربية في سماء الخرطوم.

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من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة حتى الآن.

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اللاجئون السودانيون

وذكر غراندي في حسابه عبر “تويتر” أن الكثير من اللاجئين الفارين من الصراع في السودان عبروا حدود تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: “مساهمات المانحين في خطة الاستجابة للاجئين ما زالت شحيحة. نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المستضيفة للاجئين”.

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