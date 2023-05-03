هدوء حذر في غزة بعد القصف الإسرائيلي

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عودة الأمور للحالة الاعتيادية، صباح اليوم الأربعاء، بعد اتفاق الهدنة مع الفصائل الفلسطينية، فيما سادت حالة من الهدوء قطاع غزة بعد اتفاق الهدنة بين فصائل غزة وإسرائيل.
بعد وفاة الأسير الفلسطيني #خضر_عدنان.. #إسرائيل تنشر دبابات على طول حدود #غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع على مستوطنات#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/vijRB7UAJL
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 3, 2023
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، بدء شن غارات على قطاع غزة، من خلال سلاح الجو الإسرائيلي.
ويأتي ذلك بعد إطلاق قذائف من قطاع غزة، إثر وفاة قيادي في حركة الجهاد في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يومًا، في أول وفاة لمعتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 عقود.
وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إن خضر عدنان الذي كان ينتظر المحاكمة “وُجد صباح الثلاثاء في زنزانته وهو مغمى عليه”، وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى حيث أُعلنت وفاته بعد محاولات لإنعاشه.
وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، منها صاروخان سقطا في مدينة سديروت وتسببا في إصابة 3 أشخاص.
وعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع مسؤولين أمنيين لتقييم الوضع، وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل سترد في الوقت والمكان اللذين ستحددهما.