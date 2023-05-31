هدية الملك عبدالله الثاني لولى عهده

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أهدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، سيفًا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفاف الأخير المقرر غدًا الخميس على رجوة آل سيف.
وأظهر فيديو نشرته قناة “المملكة” الأردنية، الملك عبدالله وهو يهدي الأمير الحسين سيفًا هاشميًا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن.
وحسب القناة الأردنية، يعد السيف نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.
وصُنع السيف في الأردن خصيصًا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.
ونقش على السيف آية قرآنية كريمة “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ” – آل عمران (160).
وخلال الحفل الذي حضره أكثر من 4 آلاف مدعو، ظهر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مرتديًا اللباس العربي التراثي، والذي يتكون من الشماغ الأحمر القرمزي اللون ويعتليه النصية أو الجُبة.
نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول.. ونقش عليه آية قرآنية كريمة
تعرف على #السيف_الهاشمي الذي أهداه الملك لولي العهد بمناسبة زفافه#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #عاجل #هنا_المملكة pic.twitter.com/j1DMaFoMGx
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 31, 2023