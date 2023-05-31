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بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين

هدية الملك عبدالله الثاني لولى عهده

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
هدية الملك عبدالله الثاني لولى عهده
المواطن - فريق التحرير

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أهدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، سيفًا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة عشاء أُقيمت في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي بمناسبة زفاف الأخير المقرر غدًا الخميس على رجوة آل سيف.

وأظهر فيديو نشرته قناة “المملكة” الأردنية، الملك عبدالله وهو يهدي الأمير الحسين سيفًا هاشميًا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن.

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شكل السيف

وحسب القناة الأردنية، يعد السيف نسخة عن سيف الملك عبدالله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916.

وصُنع السيف في الأردن خصيصًا لمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون.

ونقش على السيف آية قرآنية كريمة “إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ” – آل عمران (160).

وخلال الحفل الذي حضره أكثر من 4 آلاف مدعو، ظهر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مرتديًا اللباس العربي التراثي، والذي يتكون من الشماغ الأحمر القرمزي اللون ويعتليه النصية أو الجُبة.

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