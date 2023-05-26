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على عمق 5 كيلومترات

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب روسيا

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب روسيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل إقليم كراسنودار بجنوب روسيا الاتحادية.

تفاصيل الزلزال

وكشفت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها اليوم، أن مركز الزلزال كان على بعد 8 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة توابسيه وبؤرته على عمق 5 كيلومترات.

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هذا ولم يتم تسجيل أية أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.

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