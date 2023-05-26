هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب روسيا

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة
ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل إقليم كراسنودار بجنوب روسيا الاتحادية.
وكشفت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها اليوم، أن مركز الزلزال كان على بعد 8 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة توابسيه وبؤرته على عمق 5 كيلومترات.
هذا ولم يتم تسجيل أية أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.