هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب قهرمان مرعش

وقعت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر الاثنين في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

تفاصيل الزلزال

ووفقًا لبيان إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، فقد وقعت الهزة على الساعة 06:19 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي في قضاء غوكسون.

وأردفت أن الهزة وقعت على عمق 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

من المعروف، أن زلزالين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، وفي المجمل توفي أكثر من 57 ألف شخص في البلدين.