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على عمق 6 كم

هزة بقوة 4.1 درجات تضرب شمال غرب إيران

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
هزة بقوة 4.1 درجات تضرب شمال غرب إيران
المواطن - فريق التحرير

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ضربت هزة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة سلماس بمحافظة أذربايجان الغربية، شمالي إيران.

على عمق 6 كم

وأعلن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في مدينة سلماس الأذرية على عمق 6 كم، الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي.

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وأفاد المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الغربية، أمير عباس جعفري، بأن فرق الطوارئ توجهت إلى مدينة سلماس وضواحيها فور وقوع الزلزال؛ لتقييم أضراره.

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واختتم بقوله: لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.

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