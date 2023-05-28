هزة بقوة 4.1 درجات تضرب شمال غرب إيران

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ضربت هزة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة سلماس بمحافظة أذربايجان الغربية، شمالي إيران.
وأعلن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في مدينة سلماس الأذرية على عمق 6 كم، الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي.
وأفاد المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الغربية، أمير عباس جعفري، بأن فرق الطوارئ توجهت إلى مدينة سلماس وضواحيها فور وقوع الزلزال؛ لتقييم أضراره.
واختتم بقوله: لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.