هزة بقوة 4.1 درجات تضرب شمال غرب إيران

ضربت هزة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة سلماس بمحافظة أذربايجان الغربية، شمالي إيران.

على عمق 6 كم

وأعلن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في مدينة سلماس الأذرية على عمق 6 كم، الساعة 18:52 بالتوقيت المحلي.

وأفاد المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الغربية، أمير عباس جعفري، بأن فرق الطوارئ توجهت إلى مدينة سلماس وضواحيها فور وقوع الزلزال؛ لتقييم أضراره.

واختتم بقوله: لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم.