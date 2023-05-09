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سبقها زلزال في أماسيا التركية

هزة بقوة 4.6 ريختر تضرب أديامان التركية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
هزة بقوة 4.6 ريختر تضرب أديامان التركية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر مركزها أديامان ضربت البلاد.

هزات مماثلة

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع زلزال في أماسيا التركية.

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وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع عمق 7.11 كم تحت سطح الأرض.

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وحذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة وإسطنبول، مؤكدًا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وقال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من إسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

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