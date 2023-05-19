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رفع لافتة في مدرجات الهلال وضمك

هلالي يطلب التعاقد مع ميسي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
هلالي يطلب التعاقد مع ميسي
المواطن - فريق التحرير

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نشر أحد جماهير نادي الهلال في مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مطالبًا إدارة الزعيم بالتعاقد معه بعد نهاية الموسم الحالي.

وظهر عاشق أزرق الرياض وهو يرفع لافتة تحمل صورة النجم الأرجنتيني في إشارة منه إلى طلبه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني الذي أصبح قريبًا من مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي نهاية الموسم الحالي.

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وفي وقت سابق، رفض فهد بن نافل رئيس الهلال، حسم الأنباء المتداولة بشأن التفاوض والتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

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وبشأن التفاوض مع النجم الأرجنتيني، رد رئيس نادي الهلال خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”، قائلًا: “لا تسألوني عن ميسي أبدًا.. لن أرد، إذا في خبر رسمي بيطلع من المركز الإعلامي ويعرف الجميع”.

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