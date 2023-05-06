هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب

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كشف المستشار القانوني بندر المغامس الموقف القانوني لأسرة مدمن ومروج المخدرات، خاصة أنه في أحوال كثيرة يتم التستر عليه.
#من_السعودية | المستشار القانون بندر المغامس يوضح الموقف القانوني لأسرة مدمن المخدرات. #قناة_السعودية pic.twitter.com/vNPilCk0By
— قناة السعودية (@saudiatv) May 6, 2023
وقال “المغامس” في مداخلة مع قناة “السعودية”، إن الأسرة لا تعاقب نهائيًا كونها لديها ابتلاء في هذا الشخص، داعيًا إليها إلى ضرورة الإبلاغ عنه وعدم التستر عليه.
وأوضح أن جميع الأنظمة تقف مع الأسرة، ففي حال تقدم المدمن للعلاج فالأصل أنه لا يعاقب، فهدف الأنظمة مكافحة المخدرات، ومعالجة المدمن وليس عقابه، كما أنها تتعامل معه بسرية تامة ويعامل معاملة المريض.
وأشار إلى أن المدمن داخل المنزل مثل القنبلة، في أي وقت ينفجر، فإما أن يرتكب جريمة فيه أو تعاني دومًا الأسرة منه.
وأكد المغامس أن الأسرة إذا انتظرت إلى أن يتم القبض على الفرد المدمن في أي نقطة أمنية، أو إحدى حملات الجهات المختصة على مدمني المخدرات، فهنا يوجد عقوبات، ويعامل معاملة الشخص مرتكب الجريمة.
وأشار إلى أن العقوبة تختلف في حالة كان الشخص متعاطيًا أو مروجًا أو مهربًا للمخدرات، موضحًا أن العقوبة تصل في هذه حالة المهرب إلى القتل تعزيرًا.