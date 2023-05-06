Icon

متحدث شرطة الرياض: الجهود الميدانية تتواصل لتجفيف منابع الترويج للمخدرات Icon تشكيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا Icon حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء Icon بحث نقل اختصاصات السينما من المرئي والمسموع إلى هيئة الأفلام Icon وزير الإعلام ينعى المصور الزهراني: ما قام به لوطنه راسخ لا ينسى Icon لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض Icon تعرف على عقوبات بيع الأدوية المقيدة بدون وصفة طبية Icon جماهير الهلال تطلب رحيل 6 لاعبين عن الفريق Icon هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب Icon بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التعامل والإبلاغ في سرية تامة

هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المستشار القانوني بندر المغامس الموقف القانوني لأسرة مدمن ومروج المخدرات، خاصة أنه في أحوال كثيرة يتم التستر عليه.

الأسرة لا تعاقب

وقال “المغامس” في مداخلة مع قناة “السعودية”، إن الأسرة لا تعاقب نهائيًا كونها لديها ابتلاء في هذا الشخص، داعيًا إليها إلى ضرورة الإبلاغ عنه وعدم التستر عليه.

وأوضح أن جميع الأنظمة تقف مع الأسرة، ففي حال تقدم المدمن للعلاج فالأصل أنه لا يعاقب، فهدف الأنظمة مكافحة المخدرات، ومعالجة المدمن وليس عقابه، كما أنها تتعامل معه بسرية تامة ويعامل معاملة المريض.

وأشار إلى أن المدمن داخل المنزل مثل القنبلة، في أي وقت ينفجر، فإما أن يرتكب جريمة فيه أو تعاني دومًا الأسرة منه.

عقوبة المهرب

وأكد المغامس أن الأسرة إذا انتظرت إلى أن يتم القبض على الفرد المدمن في أي نقطة أمنية، أو إحدى حملات الجهات المختصة على مدمني المخدرات، فهنا يوجد عقوبات، ويعامل معاملة الشخص مرتكب الجريمة.

وأشار إلى أن العقوبة تختلف في حالة كان الشخص متعاطيًا أو مروجًا أو مهربًا للمخدرات، موضحًا أن العقوبة تصل في هذه حالة المهرب إلى القتل تعزيرًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية