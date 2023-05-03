هل يتخذ سلمان الفرج قرارًا بالاعتزال؟!

تسببت الإصابات المختلفة التي تعرض لها سلمان الفرج، في غيابه عن معظم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، الأمر الذي قد يدفعه لاتخاذ قرار بالاعتزال مع نهاية الموسم الحالي.

غياب متكرر لـ سلمان الفرج

وتعرض سلمان الفرج لإصابة في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليغيب عن التدريبات الجماعية، وأكدت تقارير غيابه عن الزعيم لنهاية الموسم.

ولن يتمكن الفرج من المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي كأس الملك، والجولات الخمس المتبقية من دوري روشن السعودي.

ويُعد هذا الغياب ليس الأول لسلمان الفرج في الموسم الحالي، حيث اكتفى بالمشاركة في 10 مباريات فقط مع الهلال في بطولتي دوري روشن السعودي وكأس الملك، وقام بصناعة 4 أهداف خلالهم.

وغاب الفرج عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية، والتي شهدت تألق الأزرق، وحصوله على الميدالية الفضية، بجانب عدم مشاركته في كأس السوبر السعودي.

قرار الاعتزال

وقد يُفكر سلمان الفرج صاحب الـ33 عامًا، في اتخاذ القرار الأصعب باعتزال اللعب بنهاية الموسم الحالي، خاصة مع تكرار إصابته في عضلة الساق، والتي تبعده عن الملاعب لفترات طويلة.

وبعد تأكد غياب سلمان الفرج، نشر قائد الهلال عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له وهو يضع يده على وجهه، في إشارة لحزنه لغيابه عن المباريات في الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أهمية الفرج في تشكيلة الهلال والمنتخب السعودي، وصعوبة قرار الاعتزال، إلا أن الجماهير تُدعمه، نظرًا لتعرضه لإصابات متكررة وغيابه في معظم منافسات الموسم، والمباريات الحاسمة.

وقال ناصر الهويريني عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكراً لقائد المنتخب السعودي والهلال سلمان الفرج.. قدم للهلال شيئًا كثيرًا وما قصر وإنجازاته وبطولاته تشهد له”.

وتابع: “أسطورة من أساطير الكرة السعودية، لكن أعتقد أن النهاية جت للأسف، اعتزال الفرج مطلب لمصلحته ومصلحة النادي، غياباته أكثر من حضوره هذه الفترة”، وكتب سلمان: ” حان اعتزال الفرج ما قصرت يا كابتن”.

كما قال الإعلامي أحمد الشمراني في تصريحات إذاعية: “سلمان الفرج لا يلعب 6 مباريات متواصلة دون إصابة، وتكرار إصاباته يؤثر نفسيًا عليه، وربما يعلن اعتزال كرة القدم”.