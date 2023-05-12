هناء نصور: تناولت الحبوب المهدئة بسبب الوسط الفني

وجهت الفنانة السورية هناء نصور اللوم للوسط الفني، وأرجعت سبب غيابها عنه عدم منحها فرصة لتقديم عمل من قبل المخرجين والمنتجين.

شعور بالخذلان

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أعربت الفنانة نصور عن شعورها بالخذلان من الوسط الفني؛ لأنه لم ينصفها أو ينصف أحلامها، على حد قولها.

وتساءلت، خلال استضافتها في برنامج “المختار” على “المدينة إف إم” عن سبب عدم تقديم مخرجين مثل رشا شربتجي، والليث حجو، وسيف الدين سبيعي، فرصة عمل لها بالرغم من أنهم أصدقاء وجمعتهم أعمال كثيرة.

وقالت: إن ابتعادها عن الفن تسبب لها بمشاكل نفسية كثيرة؛ ما جعلها تتناول الحبوب المهدئة، وتشغل نفسها في كل موسم درامي إما بالسفر وإما بأي عمل آخر؛ للهروب من شعورها وحتى تتجنب الألم والحسرة.

مشكلات كثيرة

واسترسلت نصور: “علاقاتي بزملائي الفنانين داخل الوسط سببت لي صدمة كبيرة، إذ كنت عفوية جدًّا معهم وتصرفت على طبيعتي، إلا أنني تعرضت لمشكلات كثيرة، ولهذا السبب أنا اليوم هادئة ومتحفظة أكثر”.

وتحدثت الفنانة السورية عن تضحياتها حتى تصبح فنانة، وتحديها والدتها بدخولها المعهد العالي للفنون المسرحية؛ ما دفعها لمقاطعتها طوال فترة دراستها بالمعهد، لكنها بعد أن تابعت أعمالها شجعتها ودعمتها.

ولفتت في الوقت نفسه إلى تلقيها دعمًا كبيرًا من والدها، خاصة بعد أن قالت له: “بقتل حالي إذا ما رحت ع الفن”، وهي بدورها وعدته ألا تخذله أبدًا وتقدم أعمالًا رائعة.