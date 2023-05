هواة رياضة المشي يستمتعون بصحراء السعودية الخلابة

انفتحت السعودية في السنوات القليلة الماضية، على رياضة المشي الطويل وسط الطبيعة الخلابة بالصحراء، مما جذب شرائح عمرية واجتماعية مختلفة لتلك السياحة.

ورصدت وكالة رويترز للأنباء، في فيديو مصور لها، مجموعة من ممارسي رياضة المشي الطويل عبر الصحراء السعودية، الذي يعملون على تثقيف من حولهم بأهمية هذه السياحة الترفيهية، مع تزايد شعبية رياضة المشي لمسافات طويلة في المملكة العربية السعودية.

ويوثق الفيديو لحظات ممتعة لمجموعة من المتنزهين والمتدربين الذي يطمحون أن يصبحوا مرشدين معتمدين في مجال رياضة المشي لمسافات طويلة عبر الصحراء السعودية.

وقال مصطفى الخميس، أحد هواة رياضة المشي لمسافات طويلة، لـ رويترز: إنه يسعى لتعلم رياضة المشي لمسافات طويلة باستخدام البوصلة داخل الصحراء السعودية، من أجل تنظيم رحلات وحتى يصبح مرشدًا معتمدًا للسياح الذين يأتون لممارسة تلك الرياضة.

من جهتها، عبرت مريم المعلم، إحدى الممارسات لرياضة المشي عبر مسافات طويلة، عن ارتياحها لممارسة تلك الرياضة، مؤكدة أنها تجد الدعم من أسرتها ومن قيادة البلاد التي فتحت الباب أمام دخول المرأة كافة المجالات بما فيها الإرشاد السياحي أيضًا.

WATCH: As hiking surges in popularity in Saudi Arabia, a group of hikers are training to become certified guides pic.twitter.com/Gi3ueyCraB

— Reuters (@Reuters) May 28, 2023