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تزايد شعبية تلك الهواية بين الشباب

هواة رياضة المشي يستمتعون بصحراء السعودية الخلابة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
هواة رياضة المشي يستمتعون بصحراء السعودية الخلابة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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انفتحت السعودية في السنوات القليلة الماضية، على رياضة المشي الطويل وسط الطبيعة الخلابة بالصحراء، مما جذب شرائح عمرية واجتماعية مختلفة لتلك السياحة.

رياضة المشي لمسافات طويلة

ورصدت وكالة رويترز للأنباء، في فيديو مصور لها، مجموعة من ممارسي رياضة المشي الطويل عبر الصحراء السعودية، الذي يعملون على تثقيف من حولهم بأهمية هذه السياحة الترفيهية، مع تزايد شعبية رياضة المشي لمسافات طويلة في المملكة العربية السعودية.

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ويوثق الفيديو لحظات ممتعة لمجموعة من المتنزهين والمتدربين الذي يطمحون أن يصبحوا مرشدين معتمدين في مجال رياضة المشي لمسافات طويلة عبر الصحراء السعودية.

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مرشدون معتمدون

وقال مصطفى الخميس، أحد هواة رياضة المشي لمسافات طويلة، لـ رويترز: إنه يسعى لتعلم رياضة المشي لمسافات طويلة باستخدام البوصلة داخل الصحراء السعودية، من أجل تنظيم رحلات وحتى يصبح مرشدًا معتمدًا للسياح الذين يأتون لممارسة تلك الرياضة.

من جهتها، عبرت مريم المعلم، إحدى الممارسات لرياضة المشي عبر مسافات طويلة، عن ارتياحها لممارسة تلك الرياضة، مؤكدة أنها تجد الدعم من أسرتها ومن قيادة البلاد التي فتحت الباب أمام دخول المرأة كافة المجالات بما فيها الإرشاد السياحي أيضًا.

عجائب الصحراء السعودية

انفتحت المملكة على استقبال السياح مع التركيز على العديد من عجائبها الطبيعية التي يمكن أن يراها المزيد من الناس ويستمتعون بها. إحدى هذه العجائب هي مسارات المشي لمسافات طويلة التي لا تصدق والتي ستجذب الناس إلى الطبيعة، وذلك بفضل جمالها الخلاب وتنوعها.

ونصحت مواقع سياحية عالمية عشاق هذه الرياضة بزيارة 5 أماكن بالمملكة للاستمتاع بها، وهي: جبل السودة جنوب غرب المملكة، ويوجد به أعلى قمة في البلاد، حيث يصل ارتفاعه إلى أكثر من 3000 متر، مما يجعله صعبًا بعض الشيء على المتنزهين الجدد ولكنه يمثل تحديًا يستحق المغامرة للمحترفين.

جبل فهرين

أما الوجهة الثانية فهي جبل فهرين أو كما تسمى بـ”حافة العالم”، وتقع في قلب المملكة بالقرب من الرياض، وهو أحد الأماكن التي يجب إضافتها إلى قائمة التنزه العالمية الخاصة بعشاق هذه الرياضة.

والوجهة الثالثة في “فوهة الوعبة”، وهو درب رائع آخر للمتنزهين المخضرمين والجدد بالقرب من مدينة الطائف، حيث يأخذ الزائرون ساعتين بالسيارة من المدينة إلى فوهة البركان، وبعد ذلك يمكن للمتنزهين القيام بجولة تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة حولها، للاستمتاع بجمالها الطبيعي. ومع ذلك، يوصى بزيارتها خلال أشهر الخريف والشتاء؛ بسبب حرارة الطقس الشديدة في الصيف.

صخرة الفيل بالعلا

ويعد وادي الديسة في محافظة تبوك الشمالية الغربية، الوجهة الرابعة وهو شريط واسع من الوادي الأخضر المورق تحيط به التضاريس الجبلية. وهي منطقة فريدة من نوعها مقارنة بالمسارات الأخرى المذكورة؛ لأنها لا تحتوي على العديد من الارتفاعات وتوفر تجربة أكثر سلاسة.

أما الوجهة الخامسة والأخيرة فهي المسارات المخفية بالعلا، حيث تعد من أشهر المناطق للمشي لمسافات طويلة في المملكة، وتقع في الجزء الغربي من البلاد ومن أشهر معالمها “صخرة الفيل”، والتي تبدو وكأنها فيل حجري عملاق.

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