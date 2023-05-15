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لا يتحمل فقدانه ولا يستطيع عدم الحديث إليه

هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام
المواطن - فريق التحرير

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وضع هولندي جثمان والده في ثلاجة الموتى؛ ليتمكن من التحدث إليه، حيث لا يتحمل فقدان والده ولا يستطيع أن يتصور عدم إمكانية الحديث معه مجددًا.

تفاصيل الوقعة

وفي التفاصيل، ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل خزّن جثة والده في ثلاجة لأكثر من عام.

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ويقول الابن البالغ من العمر 82 عامًا: إنه لا يتحمل فقدان والده ولا يستطيع أن يتصور عدم إمكانية الحديث معه مجددًا.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، اكتشفت الشرطة في بلدة لاندغراف في هولندا الجثة بعد أن أثار طبيب الأسرة مخاوف بشأن مصير الأب حيث كان يراوده شعور بالقلق حيال صحة الأب الذي كان يبلغ من العمر 101 عام، بحسب ما نشر موقع سي إن إن الأمريكي.

لا يريد السماح له بالرحيل

وأفادت وسائل إعلام هولندية، بأن نجل الرجل المتوفى قال للضباط: إنه لا يريد السماح لوالده بالرحيل، وإلا سيفتقده!.

وتابعت صحيفة دي ليمبرغر، أن الابن الذي لم يكشف عنه اسمه (وهو كهل يبلغ من العمر 82 عامًا) ادعى أنه قرر وضع جثة والده في الثلاجة عندما توفي لأسباب طبيعية قبل 18 شهرًا، حتى يتمكن من “مواصلة التحدث معه”.

وبحسب ما ورد من معلومات فإن الشرطة تحقق الآن في المسألة لكنها لا تشتبه في وجود خطأ في وفاة الأب.

تحقيق الشرطة

وتابعت شرطة لاندغراف: “نحقق حاليًّا في وفاة هذا الشخص ولماذا تم وضع الرفات في الثلاجة”.

وأردفت الشرطة أنه “من أجل مصلحة التحقيق، لا ندلي بأي تصريحات حول تفاصيل هذه المسألة في هذا الوقت”.

وقال أحد الجيران للصحيفة الهولندية: إن الأب الراحل كان مريضًا بورم وكان يتردد على المستشفى بانتظام، وفق ما نشر موقع ياهو الإخباري.

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