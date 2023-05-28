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حصل على 52.14 بالمائة مقابل 47.86 لمنافسه

هيئة الانتخابات التركية تعلن فوز أردوغان بولاية جديدة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
هيئة الانتخابات التركية تعلن فوز أردوغان بولاية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الانتخابات التركية، فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لتركيا.

فوز أردوغان

وفي التفاصيل، فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، متفوقًا على مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، بحسب نتائج أولية.

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وقالت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا: إن أردوغان حصل على 52.14 في المائة من الأصوات مقابل 47.86 في المائة لكليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبًا.

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وقال أردوغان من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول وسط حشد من أنصاره: “عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة”.

وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عامًا: “سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب”، مؤكدًا أن “كل عملية انتخابية هي نهضة”.

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