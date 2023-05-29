هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظائف (إدارية وقانونية واقتصادية) شاغرة من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي رئيس خدمات الموظفين

– أخصائي رئيسي تبادل المعلومات

– أخصائي رئيسي في المعاهدات الدولية

– أخصائي تخطيط الأعمال

– مدير مشروع أول

– مدير تخطيط ومراقبة التكامل

– خبير تطوير المحتوى

– خبير رئيسي في تنمية المواهب

– مدير الجودة والاستشارات والمتابعة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الاقتصاد

– الإدارة العامة

– الصحافة

– التسويق

– الاتصالات

– إدارة الموارد البشرية

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا