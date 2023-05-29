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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظائف (إدارية وقانونية واقتصادية) شاغرة من حملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي رئيس خدمات الموظفين
– أخصائي رئيسي تبادل المعلومات
– أخصائي رئيسي في المعاهدات الدولية
– أخصائي تخطيط الأعمال
– مدير مشروع أول
– مدير تخطيط ومراقبة التكامل
– خبير تطوير المحتوى
– خبير رئيسي في تنمية المواهب
– مدير الجودة والاستشارات والمتابعة

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– القانون
– الاقتصاد
– الإدارة العامة
– الصحافة
– التسويق
– الاتصالات
– إدارة الموارد البشرية
– أو ما يعادلهم

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طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

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