هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال “البحري”

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أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري زيادة رأسمالها.
وتضمن القرار الموافقة على زيادة رأسمال “البحري”، من (4,921,875,000) ريال إلى (7,382,812,500) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
ووفقاً للقرار ستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (351,749,161) ريالاً من بند “الاحتياطي النظامي” ومبلغ (2,109,188,339) ريالاً من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (492,187,500) سهم إلى (738,281,250) سهمًا، بزيادة قدرها (246,093,750) سهمًا.