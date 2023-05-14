هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس إدارة الأعمال/ الاقتصاد / أو ما يعادله خبرة 6 سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة 4سنوات في ذات المجال.

دكتوراه خبرة سنتين في ذات المجال.

أخصائي قانوني:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس قانون / أو ما يعادله خبرة ٤ سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة سنتين في ذات المجال.

مدير إدارة الشؤون القانونية:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس قانون / أو ما يعادله خبرة ٦ سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة 4سنوات في ذات المجال.

دكتوراه خبرة سنتين في ذات المجال.

محاسب:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس الإدارة المالية أو محاسبة / أو ما يعادله خبرة 4 سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة سنة في ذات المجال.

أخصائي موازنة مالية:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس الإدارة المالية أو محاسبة / أو ما يعادله خبرة 5 سنوات في ذات المجال.

ماجستير خبرة سنة في ذات المجال.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).