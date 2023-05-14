هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي قانوني:
المؤهلات والخبرات:
مدير إدارة الشؤون القانونية:
المؤهلات والخبرات:
محاسب:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي موازنة مالية:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).