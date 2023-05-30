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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف مراقبين ميدانيين

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف مراقبين ميدانيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل وظائف (مراقب ميداني) في كل من (تبوك، جدة ، الشرقية ) لحملة الدبلوم كحد أدنى (لا يشترط الخبرة) على النحو التالي:

– مراقب ميداني (عدد 2 – تبوك)
– مراقب ميداني (عدد 2 – جدة )
– مراقب ميداني (عدد 2 – الشرقية)

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الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم في أحد التخصصات المهنية أو التقنية أو تخصص مرتبط بمجال العمل.
– لا يتطلب وجود خبرة.

الوصف الوظيفي:

دعم تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية ذات العلاقة بحماية المستهلك وتوعيته وتنفيذ مهام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية.

المسؤوليات والواجبات الرئيسية :

– التنسيق بين المستهلك ومقدم الخدمة في جميع المجالات ذات العلاقة بمهام الهيئة ومنها معالجة الشكاوى وتوعية المستهلك والرد على الاستفسارات.
– التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية، كبار المستهلكين، والمستثمرون والباحثون، والجهات الأكاديمية في المجالات ذات العلاقة بمهام الهيئة (التواصل، اللقاءات الدورية، المكاتبات، التوعية بمهام الهيئة، الرد على الاستفسارات).
– المشاركة والتنسيق لإجراء زيارات ميدانية رقابية بصفة دورية لمقدم الخدمة تشمل معالجة الشكاوى والتأكد من الالتزام بالتنظيمات المعتمدة.
– المشاركة والتنسيق لتدقيق بيانات المرخص لهم بصفة دورية (الشكاوى، المؤشرات، حالات الالتزام).
– التواصل مع المرخص لهم، والرد على استفساراتهم واستقبال طلبات المستثمرين.
– المساعدة في مهام ضبط المخالفات، ، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
– دعم إداري لأعمال الهيئة والتنسيق للخدمات اللوجستية.
– إعداد التقارير التي تندرج تحت مسؤولياته.
– ينسق ويجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.
– يقوم بأي مهام أخرى تطلب من قبل الرؤساء المباشرين.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الاثنين 1444/11/9هـ من خلال الرابط التالي:اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/11/23هـ.

 

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