هيكل عظمي بحالة ممتازة لشخص عاش قبل 7000 عام

باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له البليهي: الهلال لم يستحق التتويج بدوري أبطال آسيا ضد أوراوا لحظة انطلاق مركبة دراغون نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم المدني يباشر احتجاز مركبة بسيل في وادي المفجر بأبها تحية من علي وريانة قبل الانطلاق نحو الفضاء
اكتشف علماء الآثار في بولندا هيكلًا عظميًّا لشخص عاش قبل نحو 7000 عام بالقرب من منطقة تعرف الآن باسم كراكوف.
ويعود الهيكل العظمي لحقبة العصر الحجري الحديث، حيث اكتشف أثناء تجديد ساحة البلدة في سومنيكي.
وأفاد العلماء، بأنّ الهيكل العظمي في حالة ممتازة وعُثر بجانبه على شظايا من الفخار، واستنادًا إلى أسلوب صناعة الفخار، فإنه قد ينتمي إلى ثقافة الفخار الخطي 5500- 4500 قبل الميلاد، أي أن من المحتمل أن يعود تاريخ الدفن إلى حوالي 7000 عام، بحسب موقع لايف ساينس، واعتبر العلماء أنّ هذا الاكتشاف مثير ومهم للغاية.