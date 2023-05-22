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ينتمي لثقافة الفخار الخطي 5500 - 4500 ق. م

هيكل عظمي بحالة ممتازة لشخص عاش قبل 7000 عام

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
هيكل عظمي بحالة ممتازة لشخص عاش قبل 7000 عام
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف علماء الآثار في بولندا هيكلًا عظميًّا لشخص عاش قبل نحو 7000 عام بالقرب من منطقة تعرف الآن باسم كراكوف.

العصر الحجري

ويعود الهيكل العظمي لحقبة العصر الحجري الحديث، حيث اكتشف أثناء تجديد ساحة البلدة في سومنيكي.

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وأفاد العلماء، بأنّ الهيكل العظمي في حالة ممتازة وعُثر بجانبه على شظايا من الفخار، واستنادًا إلى أسلوب صناعة الفخار، فإنه قد ينتمي إلى ثقافة الفخار الخطي 5500- 4500 قبل الميلاد، أي أن من المحتمل أن يعود تاريخ الدفن إلى حوالي 7000 عام، بحسب موقع لايف ساينس، واعتبر العلماء أنّ هذا الاكتشاف مثير ومهم للغاية.

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