واتساب يتيح مشاركة الحالة على فيسبوك مباشرة

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أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب طرح تحديث جديد، من خلال الإصدار 2.23.9.22 على غوغل بلاي.
التحديث الجديد يشتمل على ميزة اختيارية تمنح المستخدمين القدرة على مشاركة تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، وهي متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.
وستكون الميزة تلقائية عندما يتم تمكين الخيار يدوياً بواسطة المستخدم داخل إعدادات التطبيق.
وبعد تثبيت تحديث واتسآب بيتا لنظام أندرويد 2.23.9.22 المتاح على متجر غوغل بلاي، يمكن اكتشاف أن هذه الميزة متاحة الآن لبعض مختبري الإصدارات التجريبية فقط ولم يتم تعميمها بعد لجميع المستخدمين.
وفي حالة، إذا رأيت خيار فبسبوك جديد مباشرةً ضمن إعدادات خصوصية الحالة، فهذا يعني أن الميزة ممكّنة لحسابك.
وعند تمكين هذه الميزة، سيتم نشر تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، دون مغادرة واتسآب. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكانك التحكم في تحديثات الحالة التي تتم مشاركتها دائماً، ويمكنك إدارة من يمكنه رؤية تحديثات الحالة التي تمت مشاركتها على قصص فيسبوك من تطبيق فيسبوك.
ومن المنتظر أن تكون هذه الميزة مفيدة لأولئك المستخدمين الذين اعتادوا على نشر تحديثات الحالة على قصص فيسبوك.